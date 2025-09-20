  • Спортс
  • Хайруллин о большинстве СКА: «Уделяем этому компоненту много внимания. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо»
Хайруллин о большинстве СКА: «Уделяем этому компоненту много внимания. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо»

Марат Хайруллин подвел итоги матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Как вам игра?

– Плохое начало было, но самое главное, что выровняли к середине периода игру. Забили важный гол в большинстве.

Во втором периоде чуть-чуть просели, но в третьем команда проявила характер, пошли вперед и играли на победу, сравняли, а в овертайме решили исход матча.

– С чем связываете такой старт матча?

– Не знаю. Бывают такие игры. Не всегда хороший старт получается. Этот путь тоже нужно пройти. Сегодня у нас этот путь удался. Надеюсь, уберем эти ошибки и в следующих встречах будем начинать по-другому.

– В чем секрет большинства СКА?

– Мы его тренируем и уделяем этому компоненту много внимания. Хорошие исполнители. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо. Поэтому результат есть, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
