Хайруллин о большинстве СКА: «Уделяем этому компоненту много внимания. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо»
– Как вам игра?
– Плохое начало было, но самое главное, что выровняли к середине периода игру. Забили важный гол в большинстве.
Во втором периоде чуть-чуть просели, но в третьем команда проявила характер, пошли вперед и играли на победу, сравняли, а в овертайме решили исход матча.
– С чем связываете такой старт матча?
– Не знаю. Бывают такие игры. Не всегда хороший старт получается. Этот путь тоже нужно пройти. Сегодня у нас этот путь удался. Надеюсь, уберем эти ошибки и в следующих встречах будем начинать по-другому.
– В чем секрет большинства СКА?
– Мы его тренируем и уделяем этому компоненту много внимания. Хорошие исполнители. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо. Поэтому результат есть, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.