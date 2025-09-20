Алексей Терещенко: «Локомотив» – один из главных претендентов на победу в сезоне. Хартли – сильный специалист, ему по силам занять самые высокие места»
Алексей Терещенко поделился мнением о перспективах «Локомотива» в сезоне-2025/26.
«Я уже говорил, что «Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в новом сезоне из-за сыгранности состава и системы игры.
Хартли является сильным специалистом, которому будет по силам занять самые высокие места. Работа с Бобом дала мне многое, я ценю его советы до сих пор», – сказал трехкратный чемпион мира, экс-нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости