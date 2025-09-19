КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко

Александр Полунин оштрафован за симуляцию в матче с ЦСКА.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива » Александра Полунина наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.

Нападающий «Локомотива» выплатит денежную компенсацию за эпизод во втором периоде матча с ЦСКА (5:1). Полунин оказался на льду, пытаясь обойти нападающего армейцев Николая Коваленко.

По итогам эпизода Полунин не получил штрафа, однако судья назначил 2 минуты штрафа Коваленко за подножку.