КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко
Александр Полунин оштрафован за симуляцию в матче с ЦСКА.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Александра Полунина наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.
Нападающий «Локомотива» выплатит денежную компенсацию за эпизод во втором периоде матча с ЦСКА (5:1). Полунин оказался на льду, пытаясь обойти нападающего армейцев Николая Коваленко.
По итогам эпизода Полунин не получил штрафа, однако судья назначил 2 минуты штрафа Коваленко за подножку.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
