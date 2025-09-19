  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко
5

КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко

Александр Полунин оштрафован за симуляцию в матче с ЦСКА.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Александра Полунина наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги. 

Нападающий «Локомотива» выплатит денежную компенсацию за эпизод во втором периоде матча с ЦСКА (5:1). Полунин оказался на льду, пытаясь обойти нападающего армейцев Николая Коваленко. 

По итогам эпизода Полунин не получил штрафа, однако судья назначил 2 минуты штрафа Коваленко за подножку. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoНиколай Коваленко
logoАлександр Полунин
logoЦСКА
logoКХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
3сегодня, 10:44
Сурин о школе Хартли: «Я еще не выпустился! У него каждый делает определенные функции. Игра «Локомотива» складывается из простых вещей»
сегодня, 08:59
Вратарь ЦСКА Мартин про 1:5 от «Локомотива»: «Разочарование. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше»
сегодня, 07:35
Главные новости
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске. Важно, что сборная играет в регионах. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
8 минут назад
Жамнов о 4:5 от «Автомобилиста»: «Спартак» в  стрессовых ситуациях принимает неправильные решения в концовке. Проблема была и в том году, поправим. Претензий нет, все боролись»
16 минут назад
СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за 1,5 минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
228 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», СКА одолел минское «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
29246 минут назад
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на эрудицию.
34 минуты назадТесты и игры
Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»
2354 минуты назад
«Ак Барс» прервал серию из 3 поражений, победив «Салават» в дерби – 3:1. Команда Козлова проиграла 4 матча подряд и идет последней на Востоке
9сегодня, 18:29
Зоркин уронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом». Защитника «Салавата» удалили на 2 минуты за «незаконное и опасное снаряжение»
14сегодня, 18:17Фото
Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
сегодня, 18:02
Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ
3сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
сегодня, 17:13
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
1сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39
Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
6сегодня, 11:57
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
сегодня, 10:59
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на победу»
1сегодня, 10:50