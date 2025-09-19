Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»

Кирилл Долженков высказался о поражении ЦСКА от «Локомотива» (1:5).

– Проиграли стыковой матч. Где-то допустили свои ошибки, нас подвели удаления.

– Насколько матч был принципиальный ввиду того, что Игорь Никитин встречался со своей бывшей командой?

– Все матчи принципиальны. Как-то особо этот матч не выделяли. На каждую игру настраиваемся одинаково.

– Учитывали, что Никитин знает соперника изнутри?

– Сейчас у «Локомотива » другой тренерский штаб, другая игра. Мы разобрали соперника. Нам рассказали, на какие детали новой команды нужно обратить внимание, – сказал нападающий ЦСКА Кирилл Долженков.