Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
Кирилл Долженков высказался о поражении ЦСКА от «Локомотива» (1:5).
– Проиграли стыковой матч. Где-то допустили свои ошибки, нас подвели удаления.
– Насколько матч был принципиальный ввиду того, что Игорь Никитин встречался со своей бывшей командой?
– Все матчи принципиальны. Как-то особо этот матч не выделяли. На каждую игру настраиваемся одинаково.
– Учитывали, что Никитин знает соперника изнутри?
– Сейчас у «Локомотива» другой тренерский штаб, другая игра. Мы разобрали соперника. Нам рассказали, на какие детали новой команды нужно обратить внимание, – сказал нападающий ЦСКА Кирилл Долженков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
