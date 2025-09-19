  • Спортс
  • Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»

Игорь Гришин подвел итоги игры против «Трактора» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Нефтехимик» на выезде проиграл со счетом 2:3. 

– Хорошая, быстрая, агрессивная игра с моментами у ворот обеих команд. Хозяева были мастеровитее в завершении, нам надо проявлять больше мастерства и хладнокровия.

Большинство у нас работает хорошо, а в равных составах забиваем немного. Игра обоюдоострая, где‑то мы были лучше, где‑то они. Инициативу местами перехватывали, но «Трактор» был настойчивее и по делу победил.

– Не было дежавю – игра в Нижнекамске, почему «Трактор» не можете обыграть?

– Когда игры с одной командой повторяются, они все похожи. Мы изучаем друг друга, знаем. Выиграть не удается, сложно сказать почему. Забей Точилкин, когда обыграл четырех игроков и вратаря… У «Трактора» моментов было больше, не отрицаю, но проблема в нашей реализации, она не дала нам победить.

– Обе игры проиграли в третьем периоде. Это психология или «физика»?

– Точно не проблемы с «физикой», скорее, психология. Не хватает матерости и уверенности в себе, чтобы диктовать условия. Подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот.

Работаем над психологией, ребятам надо добавлять в этом плане. Надо быть уверенным, что можно обыграть любого. Если боишься ошибиться, ошибаешься только больше. Шайбу на синей линии терять нельзя, говорили об этом, но все равно теряли.

Белозеров и Юртайкин – воспитанники челябинского хоккея, почему первого не было заметно сегодня?

– Разные моменты, может, чересчур хотел проявить себя в родном городе и немножко перегорел. Игра на игру не приходится. Если бы все 20 игроков играли одинаково здорово, победили бы. У нас игроки сыграли сегодня не очень ровно, кто‑то очень прилично, кто‑то не на своем уровне.

– Есть мысли по усилению?

– Всегда есть, все тренеры об этом думают. Ждем Никиту Хоружева, очень важный игрок для нас. Центральная линия у нас не целиком заполнена, ребята травмированы. Отчасти поэтому не все могут проявить свои сильные качества. Финансы, обмены, переходы, разговоры ведутся, но пока конкретики нет, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
