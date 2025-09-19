«Трактор» выиграл 3 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке с 10 очками в 7 играх
«Трактор» выиграл 3 подряд матча Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик» со счетом 3:2 в домашнем матче.
У «Трактора» 3 победы подряд и 4 в 7 матчах текущего сезона. Челябинский клуб занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков.
«Нефтехимик» проиграл 3 из 6 матчей сезона. Команда Игоря Гришина – 6-я на Востоке с 6 баллами.
