«Трактор» выиграл 3 матча подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке с 10 очками в 7 играх

«Трактор» выиграл 3 подряд матча Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик» со счетом 3:2 в домашнем матче.

У «Трактора » 3 победы подряд и 4 в 7 матчах текущего сезона. Челябинский клуб занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков.

«Нефтехимик » проиграл 3 из 6 матчей сезона. Команда Игоря Гришина – 6-я на Востоке с 6 баллами.