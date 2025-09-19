Ливо набрал 8 очков в 5 матчах и лидирует в списке бомбардиров «Трактора», у него 1+1 с «Нефтехимиком». Форвард пропустил 2 игры из-за дисквалификации
Джош Ливо набрал 8 очков и возглавляет список лучших бомбардиров «Трактора».
Челябинский клуб принимает «Нефтехимик» (3:2, третий период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Канадский форвард «Трактора» Джош Ливо отметился голом и результативной передачей.
Таким образом, на его счету стало 8 (2+6) очков в 5 матчах текущего сезона. Он занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров клуба.
Напомним, Ливо ранее пропустил 2 игры, так как КХЛ отстранила его за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25.
