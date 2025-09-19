«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
В шестой игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Торпедо».
Игра пройдет в понедельник, 22 сентября, в 19:30 на «СКА-Арене».
После пяти игр «Шанхай» расположился на четвертой строчке Дивизиона Тарасова, набрав пять очков. Нижегородцы же идут первыми в Дивизионе Боброва, обладая 12-ю очками. «Шанхаю» нужна ваша поддержка в домашней игре!
Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
