«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»

В шестой игре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» принимает «Торпедо».

Игра пройдет в понедельник, 22 сентября, в 19:30 на «СКА-Арене».

После пяти игр «Шанхай» расположился на четвертой строчке Дивизиона Тарасова, набрав пять очков. Нижегородцы же идут первыми в Дивизионе Боброва, обладая 12-ю очками. «Шанхаю» нужна ваша поддержка в домашней игре!

Билеты на игру можно приобрести по ссылке .