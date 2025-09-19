Илья Ковальчук: «В СКА химия была классная. Все считали, мы ничего не добьемся, ходят красавчики в костюмах. А на самом деле, это были голодные до побед оглоеды»
Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о выступлении в составе СКА.
Нападающий играл за клуб в сезоне-2012/13 и с 2013 по 2018 год.
«В Питере вообще химия была классная. Все считали, что мы ничего не добьемся, ходят красавчики в костюмах и модной форме. А на самом деле, это были наглые и голодные [до побед] оглоеды. Банда пацанов, которым было очень комфортно вместе.
На выезде, после тренировок минимум 16-18 человек шло на ужин вместе. Не надо никого уговаривать, не было каких-то маленьких групп, всегда был очень сплоченный коллектив.
Это благодаря, в том числе, и тренерскому штабу: Вячеславу Аркадьевичу Быкову, который был в 2015 году, и Олегу Валерьевичу Знарку, который был в 2017 году, когда мы выиграли», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук в шоу «БЭНЧ» Левана и Мераба Горозия.
