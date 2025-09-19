Плющев о СКА при Ларионове: «Затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо». Единственное – подбор игроков немножко другой»
– То, что сейчас в СКА строит Ларионов, похоже на нижегородское «Торпедо»? Или в чем-то есть отличия?
– Могу сказать, что любой тренер, тем более уже в немолодом возрасте, редко отказывается от каких-то своих предпочтений, моделей, которые принял раньше на вооружение. Поэтому я затрудняюсь найти три отличия «Торпедо» от СКА.
Единственное – подбор игроков немножко другой. Интересно, что само «Торпедо» сейчас показывает другой хоккей.
– Совсем непохожий.
– Когда нынешнего наставника нижегородцев Исакова спросили, много ли вам пришлось исправлять из того, что ему досталось в наследство, он ответил: да, много…
Хотя пока трудно делать какие-то выводы по поводу СКА. Никаких важных стыковых матчей команда еще не провела, чтобы можно было судить про уровень мастерства, манеру игры.
– Да, соперники были проходимые.
– А то, что у нас игроки теперь любят петь дифирамбы тренерам... В свое время это считалось даже неприлично – восхвалять своего наставника. Есть такая хорошая поговорка: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но теперь хоккеисты часто такой ход используют.
Причем сначала у них один специалист великий, потом второй, сменившей его (смеется). Напоминает фильм «Свадьба в Малиновке», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
