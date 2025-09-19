  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о СКА при Ларионове: «Затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо». Единственное – подбор игроков немножко другой»
1

Плющев о СКА при Ларионове: «Затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо». Единственное – подбор игроков немножко другой»

Владимир Плющев высказался об игре СКА при тренере Игоре Ларионове.

– То, что сейчас в СКА строит Ларионов, похоже на нижегородское «Торпедо»? Или в чем-то есть отличия?

– Могу сказать, что любой тренер, тем более уже в немолодом возрасте, редко отказывается от каких-то своих предпочтений, моделей, которые принял раньше на вооружение. Поэтому я затрудняюсь найти три отличия «Торпедо» от СКА.

Единственное – подбор игроков немножко другой. Интересно, что само «Торпедо» сейчас показывает другой хоккей.

– Совсем непохожий.

– Когда нынешнего наставника нижегородцев Исакова спросили, много ли вам пришлось исправлять из того, что ему досталось в наследство, он ответил: да, много…

Хотя пока трудно делать какие-то выводы по поводу СКА. Никаких важных стыковых матчей команда еще не провела, чтобы можно было судить про уровень мастерства, манеру игры.

– Да, соперники были проходимые.

– А то, что у нас игроки теперь любят петь дифирамбы тренерам... В свое время это считалось даже неприлично – восхвалять своего наставника. Есть такая хорошая поговорка: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но теперь хоккеисты часто такой ход используют.

Причем сначала у них один специалист великий, потом второй, сменившей его (смеется). Напоминает фильм «Свадьба в Малиновке», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт уик-энд»
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
Алексей Исаков
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лада» проиграла 4 матча подряд, 3 последних – с общим счетом 3:17. Команда Миронова идет последней в КХЛ с 2 очками
4вчера, 17:49
Евгений Артюхин: «Ларионов прививает советский стиль, в пас. Его сын – хороший игрок. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться в СКА»
8вчера, 12:34
Провалы «Ак Барса» и «Динамо», взлет «Торпедо»: сюрпризы на старте КХЛ
вчера, 11:30
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Автомобилист» примет «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо»
59сегодня, 10:36Live
Кучеров о вылете «Тампы» в 1-м раунде: «Тут камеры. Не могу сказать, что думаю об этом на самом деле. Наверное, дело в стабильности и дисциплине»
11 минут назад
Губерниев о будущем Овечкина: «Он поиграет еще. Это возможность здорово заработать и порадовать всех нас. Ему могут предложить жирный контракт не только в КХЛ, но и в НХЛ»
1сегодня, 09:56
Чинахов о тренере «Коламбуса»: «Мы общаемся, понимаем друг друга. Хочу показать на льду, на что я способен»
1сегодня, 09:42
«Сибирь» выложила фото рэпера Хаски в джерси клуба: «Подписываем Кузнецова! Снеговик сделал трансфер»
2сегодня, 09:13Фото
Фетисов о решении МОК не отстранять Израиль: «Ничего нового, все понятно. Беспредел по отношению к нашим спортсменам продолжается. Гнева уже не испытываю»
8сегодня, 08:46
Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»
26сегодня, 08:17Фото
Малкин о Кросби: «У него невероятная память. У меня – хуже некуда. Он рассказывает какие-то истории из начала 2010-х, и я думаю: «Да как ты это помнишь?!»
4сегодня, 07:20
Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»
12сегодня, 06:50
Мессье представил новую альтернативную форму «Рейнджерс», посвященную 100-летию клуба
6сегодня, 06:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
41 минуту назад
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на только победу»
150 минут назад
Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
56 минут назад
Терещенко о контракте Капризова: «Деньги – это здорово, но есть и спортивная составляющая. Раз клуб предлагает 128 млн долларов, значит, такие суммы отражают уровень Кирилла»
сегодня, 10:34
Фетисов о Нестерове в базе «Миротворца»: «Какое-то безумие уже идет. Может, его включили, потому что он капитан ЦСКА»
3сегодня, 09:50
Сурин о школе Хартли: «Я еще не выпустился! У него каждый делает определенные функции. Игра «Локомотива» складывается из простых вещей»
сегодня, 08:59
Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: «Хватит. Пойду тренером». Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»
5сегодня, 08:32
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Коннор сказал, что хочет побеждать с «Ойлерс». У меня нет причин сомневаться в его словах. Он всегда был последователен»
1сегодня, 07:50
Вратарь ЦСКА Мартин про 1:5 от «Локомотива»: «Разочарование. Мы все, включая меня, должны были сыграть намного лучше»
сегодня, 07:35
Светлов об «Ак Барсе»: «Ситуация напоминает о «Ладе» – проблемы дома, излишне осторожный хоккей. Но с таким составом Казань должна диктовать волю любому сопернику»
сегодня, 07:00