Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»

Никита Сошников высказался после матча с «Амуром» (1:0).

Нападающий «Сибири » забил победный гол.

– Испытали ли чувство ностальгии, вернувшись на Дальний Восток? Успели пережить акклиматизацию?

– В этой команде как-то не ощущаются так сильно часовые пояса. Нормально себя чувствую.

– Ощущалась ли дополнительная ответственность перед этим выездом? Как правило, для «Сибири» поездка на Дальний Восток в плане очков очень важна.

– Ответственность всегда чувствуется. Нам надо становиться такой командой, которая и с лидерами будет брать очки, и спокойно доводить игры до победы. Надо становиться хорошей, сильной командой.

– Можно ли сказать, что у вас появилась связка с Карой в большинстве?

– Я думаю, что просто соперник так играл. Они нам давали свободу, а мы ей пользовались.

– Вы сказали в победной раздевалке, что хорошие команды выигрывают даже плохие игры. За счет чего сегодня победили?

– Не все получалось в атаке. Это не акклиматизация, но все-таки третья игра на выезде. Обычно это непросто. Поэтому сегодня было тяжелее физически. Из-за этого не было свежести, как в первой игре.

И они нас переиграли. Но как я и сказал, хорошие команды выигрывают плохие игры.

– Была ли от тренеров установка больше бросать после пары матчей без голов? Следствием чего мог стать и ваш гол, когда вы бросили из не самой очевидной позиции?

– Бросать всегда надо. Не надо разыгрывать до верного. Нужно закрывать вратаря и бросать. Голы придут.

Я просто решил бросить в дальний угол, потому что у меня в большинстве была возможность бросать только в ближний. Все остальное закрыто было. Решил проверить, как у вратаря «Амура » с игрой ловушкой. Попал удачно, – сказал форвард «Сибири» Никита Сошников .

