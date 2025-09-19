  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
0

Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»

Никита Сошников высказался после матча с «Амуром» (1:0).

Нападающий «Сибири» забил победный гол. 

– Испытали ли чувство ностальгии, вернувшись на Дальний Восток? Успели пережить акклиматизацию?

– В этой команде как-то не ощущаются так сильно часовые пояса. Нормально себя чувствую.

– Ощущалась ли дополнительная ответственность перед этим выездом? Как правило, для «Сибири» поездка на Дальний Восток в плане очков очень важна.

– Ответственность всегда чувствуется. Нам надо становиться такой командой, которая и с лидерами будет брать очки, и спокойно доводить игры до победы. Надо становиться хорошей, сильной командой.

– Можно ли сказать, что у вас появилась связка с Карой в большинстве?

– Я думаю, что просто соперник так играл. Они нам давали свободу, а мы ей пользовались.

– Вы сказали в победной раздевалке, что хорошие команды выигрывают даже плохие игры. За счет чего сегодня победили?

– Не все получалось в атаке. Это не акклиматизация, но все-таки третья игра на выезде. Обычно это непросто. Поэтому сегодня было тяжелее физически. Из-за этого не было свежести, как в первой игре.

И они нас переиграли. Но как я и сказал, хорошие команды выигрывают плохие игры.

– Была ли от тренеров установка больше бросать после пары матчей без голов? Следствием чего мог стать и ваш гол, когда вы бросили из не самой очевидной позиции?

– Бросать всегда надо. Не надо разыгрывать до верного. Нужно закрывать вратаря и бросать. Голы придут.

Я просто решил бросить в дальний угол, потому что у меня в большинстве была возможность бросать только в ближний. Все остальное закрыто было. Решил проверить, как у вратаря «Амура» с игрой ловушкой. Попал удачно, – сказал форвард «Сибири» Никита Сошников

«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoСибирь
logoКХЛ
logoНикита Сошников
logoАмур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Амура» Гальченюк об игре сына в матче с «Сибирью»: «Я его посадил. Надо быть быстрее»
5сегодня, 12:48
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Главные новости
Овечкин пропустит тренировку «Вашингтона». Вчера он досрочно покинул занятия из-за травмы нижней части тела
7 минут назад
Генменеджер «Миннесоты» о контракте Капризова: «Делаем все возможное. Он наш франчайз-игрок, все в порядке»
125 минут назад
Плющев о Ларионове в СКА: «Клуб имел лицо, характер. Когда начинают все менять, вплоть до символики, отказываются от игроков, которые верой и правдой служили, это вызывает удивление»
242 минуты назад
КХЛ. «Автомобилист» принимает «Спартак», «Ак Барс» против «Салавата», СКА сыграет с минским «Динамо», «Сибирь» победила «Амур»
8354 минуты назадLive
Петров перешел в «Челны». Оклад форварда – 300 тысяч рублей в месяц (Metaratings)
1сегодня, 13:43
Илья Ковальчук: «В СКА химия была классная. Все считали, мы ничего не добьемся, ходят красавчики в костюмах. А на самом деле, это были голодные до побед оглоеды»
4сегодня, 13:29
«Трактор» о комментаторах матча с «Нефтехимиком»: «Кузи не будет, отбой. Возможно, он будет комментировать СКА – «Динамо» Минск, мы не знаем»
12сегодня, 13:06
Тренер «Амура» Гальченюк об игре сына в матче с «Сибирью»: «Я его посадил. Надо быть быстрее»
5сегодня, 12:48
Вячеслав Фетисов: «В МОК творят беспредел, налицо уже четверные стандарты. Если сделают такое же заявление о России, как об Израиле, будем рады. Но не верится в это»
8сегодня, 12:25
Десятков назначен главным тренером «Лады»
10сегодня, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39
Гендиректор «Лады» об отставке Миронова: «Таков хоккейный бизнес. Причина одна – результат, который не устраивает никого»
6сегодня, 11:57
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
3сегодня, 11:51
Земченок о «Ладе»: «Команда у нас хорошая, игроки мастеровитые. Мы можем попасть в восьмерку сильнейших, все зависит от нас»
сегодня, 10:59
Алексей Марченко о матче с «Салаватом»: «У «Ак Барса» не самый простой отрезок, стремимся сделать все, чтобы порадовать болельщиков. Выйдем играть на только победу»
1сегодня, 10:50
Долженков об 1:5 от «Локомотива»: «Сейчас у них другой штаб, другая игра. Нам рассказали, на какие детали обратить внимание. Удаления подвели»
3сегодня, 10:44
Терещенко о контракте Капризова: «Деньги – это здорово, но есть и спортивная составляющая. Раз клуб предлагает 128 млн долларов, значит, такие суммы отражают уровень Кирилла»
2сегодня, 10:34
Плющев о СКА при Ларионове: «Затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо». Единственное – подбор игроков немножко другой»
2сегодня, 10:19
Фетисов о Нестерове в базе «Миротворца»: «Какое-то безумие уже идет. Может, его включили, потому что он капитан ЦСКА»
5сегодня, 09:50