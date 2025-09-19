«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
«Сибирь» победила «Амур» (1:0) в матче FONBET КХЛ.
Вратарь «Сибири» Антон Красоткин сделал шатаут, отразив все 33 броска.
Победный гол забил нападающий Никита Сошников. Это его первая шайба в составе клуба.
Команда тренера Вадима Епанчинцева выиграла 3 из 4 последних матчей.
Для «Амура» поражение стало 4-м в 5 последних играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
