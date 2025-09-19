Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»

Вадим Епанчинцев высказался после матча с «Амуром» (1:0).

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин сделал шатаут, отразив все 33 броска. Победный гол забил нападающий Никита Сошников.

«Тяжелый матч. Много внимания сегодня уделили обороне. Долго просыпались, можно сказать.

Получали ненужные удаления. И где-то неправильно сыграли в каких‑то моментах. Кроме того, соперник заставлял нарушать правила. Достаточно было большинства у соперника. Но здорово сработала бригада меньшинства.

Нашли моментик, забили гол. Выстояли в концовке где-то, было немножко сложно. И здорово сыграл последний рубеж, Антон отстоял на ноль… Хорошая командная победа», – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .

