Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
Вадим Епанчинцев высказался после матча с «Амуром» (1:0).
Вратарь «Сибири» Антон Красоткин сделал шатаут, отразив все 33 броска. Победный гол забил нападающий Никита Сошников.
«Тяжелый матч. Много внимания сегодня уделили обороне. Долго просыпались, можно сказать.
Получали ненужные удаления. И где-то неправильно сыграли в каких‑то моментах. Кроме того, соперник заставлял нарушать правила. Достаточно было большинства у соперника. Но здорово сработала бригада меньшинства.
Нашли моментик, забили гол. Выстояли в концовке где-то, было немножко сложно. И здорово сыграл последний рубеж, Антон отстоял на ноль… Хорошая командная победа», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей. Красоткин отразил все 33 броска в игре с «Амуром», Сошников забил победный гол
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
