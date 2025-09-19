Вячеслав Фетисов: «В МОК творят беспредел, налицо уже четверные стандарты. Если сделают такое же заявление о России, как об Израиле, будем рады. Но не верится в это»

Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление МОК об израильских спортсменах.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил , что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа: «Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию».

– Как вы оцените позицию МОК по Израилю?

– Это говорит о том, что в МОК творят полный беспредел. Ничего удивительного, налицо уже двойные, тройные, четверные стандарты МОК. Они сами не соблюдают Олимпийскую хартию, печально все это.

Если МОК сделает такое же заявление о России, как об Израиле, мы все будем рады. Но не верится в это, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Напомним, российские хоккейные команды отстранены от международных турниров с 2022 года.