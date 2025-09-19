Фетисов о решении МОК не отстранять Израиль: «Ничего нового, все понятно. Беспредел по отношению к нашим спортсменам продолжается. Гнева уже не испытываю»

Вячеслав Фетисов отреагировал на решение МОК не отстранять Израиль.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК ) сообщил , что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа.

«Беспредел продолжается по отношению к нашим спортсменам. Никакого гнева уже не испытываю. Ощущение безнадежности присутствует во всем этом.

Ничего нового, все понятно. На что надеяться, я пока не понимаю», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Напомним, российские хоккейные команды отстранены от международных турниров с 2022 года.