Фетисов о Нестерове в базе «Миротворца»: «Какое-то безумие уже идет. Может, его включили, потому что он капитан ЦСКА»

Вячеслав Фетисов высказался о попадании Никиты Нестерова в базу «Миротворца».

Ранее стало известно , что в список также был включен президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Его включили, может, потому что он капитан ЦСКА. Это какое-то безумие уже идет», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.