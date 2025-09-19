Фетисов о Нестерове в базе «Миротворца»: «Какое-то безумие уже идет. Может, его включили, потому что он капитан ЦСКА»
Вячеслав Фетисов высказался о попадании Никиты Нестерова в базу «Миротворца».
Ранее стало известно, что в список также был включен президент ЦСКА Игорь Есмантович.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
«Его включили, может, потому что он капитан ЦСКА. Это какое-то безумие уже идет», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
