  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр»
0

Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр»

Сергей Сапего высказался о работе с тренером СКА Игорем Ларионовым.

– После двух поражений на старте сезона СКА одержал две победы. Какие выводы удалось сделать после неудач в начале? Что улучшили?

– Не скажу, что мы неудачно начали. По результатам – да, не совсем то, что хотелось бы. Сейчас притираемся друг к другу, больше, наверное, уже понимаем друг друга и какие-то уже тройки, сочетания остаются, поэтому ребятам проще друг с другом играть. За счет этого и комфорт игры приходит, и победы тоже. 

– Как тебе работается под руководством Игоря Николаевича Ларионова? Есть ли какие-то новшества для тебя в тренировочном и игровом процессе?

– Прекрасно работается. Все ребята в восторге от тренировочного процесса. В целом, много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, – стало больше мини-игр на тренировочном процессе.

– Появилось ли что-то, чего не было при Романе Ротенберге?

– Ну вот эти мини-игры на тренировочном процессе. Их сейчас много, и за счет этого мы становимся лучше. Вот этот компонент появился и сейчас присутствует постоянно.

– Не так давно бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг признался, что он «на связи со всеми ребятами из СКА, которые уехали в НХЛ». А что же с теми, кто остался здесь? Конкретно с тобой он как-то поддерживает связь?

– Нет. Вообще никак, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСергей Сапего
logoРоман Ротенберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» стал 6-м клубом в истории КХЛ, одержавшим 700 побед
3сегодня, 16:41
КХЛ дисквалифицировала Алтыбармакяна на 5 матчей. Форвард «Лады» бросил шайбу в судью и получил два дисциплинарных штрафа за игру
10сегодня, 14:01
Земченок о стиле игры СКА: «При Ротенберге старались быстрее завести шайбу в зону, а там – навал, броски и силовая борьба. Сейчас хоккей более комбинационный»
сегодня, 13:36
Главные новости
Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»
1сегодня, 21:28
Гусев провел 600-й матч в регулярках КХЛ. У него 578 очков
сегодня, 20:58
«Детройт» показал форму к 100-летию клуба на сезон-2025/26
3сегодня, 20:36Фото
Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
1сегодня, 20:05
Веккионе, Лимож и Анас делят 1-е место в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 7 очков в 4 играх сезона
6сегодня, 19:17
Кудашов после 2:5 от «Барыса»: «Удаления стали решающим фактором. Исправлять – есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции»
11сегодня, 18:58
Козлов о том, что «Салават» много пропускает: «У нас молодые защитники. Всей командой сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее»
10сегодня, 18:49
Ги Буше о 5:4 с «Динамо» Минск: «Мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу. Команда строится, приобретает уверенность, мы учимся выходить из сложных ситуаций»
5сегодня, 18:42
Судья Морозов о том, что игрок «Металлурга» бросил в него шайбу: «Разин улыбается, показывает на попу мне и пятюню ему отбивает. После игры хоккеист говорит: «Простите, так стыдно. Я вас видел»
4сегодня, 18:34
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
133сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Пономарев – молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше. Надеюсь, мы увидим его уже в следующем матче»
2сегодня, 21:56
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
сегодня, 21:14
Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе»
сегодня, 20:47
Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»
сегодня, 20:16
Ги Буше об игре «Авангарда»: «Пересечение синих линий – пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать»
сегодня, 19:56
Умер экс-вратарь «Рейнджерс» и «Детройта», член Зала славы Эд Джакомин
1сегодня, 19:48
Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»
сегодня, 19:29
Потуральски забил 1-й гол в КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 1+2 в 4 играх сезона
сегодня, 17:59
Тренер «Адмирала» Тамбиев одержал 100-ю победу в КХЛ
1сегодня, 17:51Фото
Квартальнов о 4:5 от «Авангарда»: «Мелкие вещи соперник делал чуть лучше. Мы забили много и пропустили многовато. Были индивидуальные ошибки, разберемся»
1сегодня, 16:50