«Лада» проиграла 4 матча подряд, 3 последних – с общим счетом 3:17. Команда Миронова идет последней в КХЛ с 2 очками
«Лада» проиграла 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бориса Миронова уступила «Торпедо» (1:5) в домашней игре.
Таким образом, У «Лады» 4 поражения в 5 матчах сезона, ранее клуб разгромно проиграл СКА (1:6) и «Локомотиву» (1:6).
Тольяттинская команда занимает последнее место в таблице КХЛ, набрав 2 очка в 5 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
