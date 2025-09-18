  • Спортс
  • Евгений Артюхин: «Ларионов прививает советский стиль, в пас. Его сын – хороший игрок. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться в СКА»
5

Евгений Артюхин: «Ларионов прививает советский стиль, в пас. Его сын – хороший игрок. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться в СКА»

Евгений Артюхин высказался об изменениях в игре СКА при Игоре Ларионове.

– На ваш взгляд, как изменилась игра СКА под руководством Игоря Ларионова?

– Там совершенно новая философия, новые требования, и команда, грубо говоря, собирается с нуля. Многие игроки ушли, пришли молодые ребята. Надо время, чтобы Ларионов показал, что он может.

Материал, с кем работать, был, и теперь все зависит от него. В чемпионате неровно стартовали, но потом выровняли ситуацию, пошли победы и, главное, раскрылись молодые ребята.

– Как оцените игру Игоря Ларионова-младшего?

– Это хороший игрок. Отец прививает такой стиль – советский, в пас. Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться в СКА – в другой команде и с другими партнерами, – сказал бывший хоккеист сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
