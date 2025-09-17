Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»
Агент Евгения Кузнецова назвал желаемую зарплату игрока в НХЛ.
Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось, что он планирует продолжить карьеру в Северной Америке.
– На какие деньги хотели бы устроить Евгения Кузнецова в клуб НХЛ?
– Это вменяемые цифры для команд – меньше чем 2,5 миллиона долларов. Это очень комфортные цифры для клубов, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Бабаев о переходе Кузнецова в НХЛ: «Появилась еще пара вариантов, пока не можем поставить финальную точку. То Евгения что‑то не устраивает, то нас»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости