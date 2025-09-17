  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»
12

Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»

Агент Евгения Кузнецова назвал желаемую зарплату игрока в НХЛ.

Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось, что он планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

– На какие деньги хотели бы устроить Евгения Кузнецова в клуб НХЛ?

– Это вменяемые цифры для команд – меньше чем 2,5 миллиона долларов. Это очень комфортные цифры для клубов, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Бабаев о переходе Кузнецова в НХЛ: «Появилась еще пара вариантов, пока не можем поставить финальную точку. То Евгения что‑то не устраивает, то нас»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoШуми Бабаев
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов продолжит карьеру в Северной Америке. «Спартак» расторгнет контракт с форвардом на 45 млн рублей из-за допинга («Матч ТВ»)
61вчера, 18:49
Агент Кузнецова: «У Евгения будет команда за океаном к началу сезона. Вариант с возвращением в «Вашингтон» не рассматривали»
3113 сентября, 12:46
Агент Кузнецова о возвращении в НХЛ: «Сподвижки есть, решения нет. Вылетим в Америку, как только подпишем контракт. Евгений в России продолжает подготовку к сезону»
2412 сентября, 17:56
Главные новости
Овечкину исполнилось 40 лет. «Динамо» поздравило воспитанника клуба
1111 минут назад
«Ак Барс» о переподписании Яруллина: «Использовали официально разрешенный инструмент КХЛ. Рады, что нашли взаимопонимание»
12сегодня, 05:39
КХЛ. «Шанхай» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Салаватом», «Ак Барс» против «Нефтехимика»
26сегодня, 04:25
Козлов о возвращении в «Динамо»: «В КХЛ были предложения, но я был на связи с клубом, даже когда был главным тренером «Сочи»
6сегодня, 02:39
Третьяк о лимите: «Позиция ФХР – три легионера на клуб, мы за своих хоккеистов. Средние игроки пусть выступают в Америке или Канаде»
35вчера, 21:53
Разин о 5:2: «Металлургу» пришлось тяжело первые 10 минут. Выдержали натиск «Северстали», это быстрая команда. Сыграли солидно, не запаниковали, провели идеальный 2-й период»
5вчера, 21:23
Фолиньо и Сперджен о переговорах Капризова и «Миннесоты»: «Он главный игрок франшизы, таких нельзя отпускать. Для соглашения нужно время, это не проблема для нас»
7вчера, 21:14
Никитин о 5:6 от «Спартака»: «ЦСКА очень много глупостей наделал. Умному человеку такие игры идут на пользу»
2вчера, 20:55
Третьяк о допинге у Морозова: «Надо узнать, в чем причина, кто замешан. Нужно вести пропаганду среди хоккеистов, что нельзя этим баловаться»
18вчера, 20:27
Жамнов о 6:5 с ЦСКА: «Спартак» не сдался, проявил характер, горжусь ребятами. Не могу сказать, что у нас были пассажиры, хочется видеть такую команду и дальше»
10вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о 40-летии Овечкина: «Я Сашу уже поздравил. Один день перепутал – думал, в Америке минус сутки. Важно, что он при жизни стал легендой»
6 минут назад
Третьяк о матче России с США: «Это нереально. Надо договариваться заранее, за год»
2сегодня, 04:37
Крикунов про 0:3 с «Торпедо»: «Сочи» нанес 37 бросков – где-то должны были пробить, но не хватило спортивной злости»
сегодня, 03:04
Козырев о 2:5 с «Металлургом»: «Северсталь» упустила инициативу, получив три удаления. С таким соперником удаляться нельзя»
сегодня, 02:52
Исаков о 3:0 с «Сочи»: «Торпедо» осталось в игре благодаря Кульбакову. Дальше взяли шайбу под контроль и в концовке сыграли увереннее»
1сегодня, 02:24
У проспекта «Нэшвилла» Оззи Висблатта в ДТП погиб брат Орка, форварду было 25 лет. Клуб выразил соболезнования
2вчера, 21:46
Каюмов – лучший бомбардир «Локомотива» в КХЛ с 251 очками в 502 матчах. Он обошел достижение Аверина
4вчера, 20:38
Яруллин заработает 104 млн рублей в «Ак Барсе» за 3 года. Зарплата защитника снизится с 55 до 24 млн в этом сезоне по новому соглашению («СЭ»)
3вчера, 19:47
У Сурина 4+1 в 5 матчах сезона. 19-летний форвард лидирует в списке снайперов «Локомотива»
5вчера, 19:13
«Металлург» впервые с 2020 года обыграл «Северсталь» в гостях. У команды Разина 3 победы в 5 матчах сезона
4вчера, 18:37