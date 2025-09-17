Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»

Агент Евгения Кузнецова назвал желаемую зарплату игрока в НХЛ.

Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось, что он планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

– На какие деньги хотели бы устроить Евгения Кузнецова в клуб НХЛ?

– Это вменяемые цифры для команд – меньше чем 2,5 миллиона долларов. Это очень комфортные цифры для клубов, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

