Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»

Борис Миронов высказался о серии «Лады» из четырех поражений в КХЛ.

– Два матча на старте достаточно хорошо сыграли, потом пошли провальные игры. У тренерского штаба есть понимание вообще, что происходит?

– Я не буду ничего скрывать – перелеты поздние, в 4-5 [утра] прилетали. Может, где-то недосып, где-то усталость. Поэтому и ног нет, и ребята не бегут. Но это чисто рабочие детали – здесь винить никак нельзя, это будет весь сезон так продолжаться. Поэтому здесь уже готовиться.

Знаете, когда вы пять часов проводите в аэропорту, плюс еще три часа лететь – бывает такое наложение. Ноги не бегут, – сказал тренер «Лады».

«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)