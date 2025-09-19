  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»
3

Миронов о серии «Лады» из 4 поражений: «Перелеты поздние, в 4-5 утра. Может, недосып, усталость. Когда 5 часов проводите в аэропорту, плюс 3 часа лететь – ноги не бегут»

Борис Миронов высказался о серии «Лады» из четырех поражений в КХЛ.

– Два матча на старте достаточно хорошо сыграли, потом пошли провальные игры. У тренерского штаба есть понимание вообще, что происходит?

– Я не буду ничего скрывать – перелеты поздние, в 4-5 [утра] прилетали. Может, где-то недосып, где-то усталость. Поэтому и ног нет, и ребята не бегут. Но это чисто рабочие детали – здесь винить никак нельзя, это будет весь сезон так продолжаться. Поэтому здесь уже готовиться. 

Знаете, когда вы пять часов проводите в аэропорту, плюс еще три часа лететь – бывает такое наложение. Ноги не бегут, – сказал тренер «Лады».

«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Лады»
logoЛада
Борис Миронов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»
сегодня, 02:15
КХЛ. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Металлург» победил «Барыс», «Лада» уступила «Торпедо»
168вчера, 18:54
«Лада» проиграла 4 матча подряд, 3 последних – с общим счетом 3:17. Команда Миронова идет последней в КХЛ с 2 очками
3вчера, 17:49
Главные новости
Копитар завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26 – он будет для него 20-м в лиге. У словенца 1278 очков в 1454 матчах в регулярках и 2 Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом»
433 минуты назад
Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока не думаю об этом, времени поговорить достаточно. Станет ли этот сезон последним – не знаю»
9вчера, 21:37
Хартли о противостоянии с Никитиным: «Никогда не готовлюсь к матчам против другого тренера. «Локомотив» играет в очень агрессивный хоккей, судей не обсуждаем»
2вчера, 21:24
Никитин о поражении от «Локомотива»: «Не принципиальная игра для меня. Я признателен Ярославлю, мы 4 года честно делали то, что могли. Это часть истории, в моем сердце»
11вчера, 20:44
«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)
7вчера, 20:30
Хартли о 5:1 с ЦСКА: «Будто продолжение матча с «Ладой». Горжусь «Локомотивом», ребята боролись, показали хорошие скорости. Продолжаем прибавлять»
4вчера, 20:08
Малкин про автомобили: «Когда покупаешь новый, хочется почувствовать скорость. Кросби всегда говорит о моих машинах, а сам каждый год приезжает на одном и том же Range Rover»
13вчера, 19:58
Никитин про 1:5 от «Локомотива»: «No comments. Сегодняшний матч как чистый лист. Игра строится из мелочей, которые мы не могли сделать – получается общекомандный хаос»
12вчера, 19:42
Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в «Уайлд»
17вчера, 19:32
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики
6вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
Эттинджер о замене в 5-м матче серии с «Эдмонтоном»: «Я посмеюсь над этим, когда «Даллас» выиграет все. Буду вспоминать о том, через что мне пришлось пройти»
18 минут назад
Форвард ЦСКА Долженков об 1:5 с «Локомотивом»: «Подвели выходы из‑под давления, много удалялись. Каждому из нас нужно работать сильнее»
сегодня, 02:28
Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»
сегодня, 02:15
Мичков о целях в «Филадельфии»: «Первая задача – выйти в плей-офф. Продолжать усердно работать. Во второй сезон уже не скажешь, что не знаешь английский, никаких поблажек не будет»
2вчера, 21:52
Кравец про 1:5 от «Металлурга»: «Барыс» сам испортил себе игру удалениями. Легионеры нам сильно помогают, ведут команду за собой, являются лидерами»
вчера, 21:14
Исаков о 5:1 с «Ладой»: «Торпедо» заслуженно победило. Всегда делаем акцент на дисциплину, в меньшинстве парни самоотверженно сыграли, молодцы»
2вчера, 20:58
Панарин о переговорах с «Рейнджерс»: «Приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее, привык ко всему. Не жалуюсь, готов много работать»
вчера, 20:17
Яшкин о 10-м месте «Ак Барса» на Востоке: «Не все получается. Но безразличия в команде нет, проигрывать никто не любит. Спасибо болельщикам за атмосферу, вы справляетесь на 100%»
вчера, 19:02
Сурин забил ЦСКА, набрав 5+1 в 6 матчах сезона. 19-летний форвард «Локомотива» лидирует в списке лучших снайперов команды
4вчера, 18:35
Василевский о «Тампе»: «В плей-офф мы выиграли 1-2 игры дома за несколько лет – ужасная статистика. Нужно научиться забивать голы в овертайме, это главное, думаю»
вчера, 17:11