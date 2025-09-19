Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»
– Сегодня ребята что-то пытались сделать, но, опять же, соперник, видно, был голодный, хотел этой победы. Использовал опять наши глупые удаления, которые зарабатываем в каждом матче. И такой счет, такой результат.
– «Лада» остается единственным клубом в КХЛ без голов в большинстве. В чем проблема?
– Тяжело сказать. Вроде все тренерами доносится. Все зависит от игроков. Насколько я вижу, все детально объясняется, но что-то не получается до сих пор. Хотя было время поработать, но вот так бывает.
– Почему команда рассталась с Хохлачевым и Рыковым?
– Ну, это уже внутренние дела команды. Посчитали нужным – значит сделали.
– У того же Рыкова, например, был хороший показатель блокированных бросков, он бы мог помочь.
– У кого-то другие показатели хорошие. Здесь смотрится не только один показатель, а все вместе, – сказал тренер «Лады».
«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)