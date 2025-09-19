Миронов об 1:5: «Торпедо» использовало глупые удаления, которые «Лада» зарабатывает в каждом матче. Соперник был голодный, хотел победы»

Борис Миронов оценил поражение от «Торпедо» (1:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Сегодня ребята что-то пытались сделать, но, опять же, соперник, видно, был голодный, хотел этой победы. Использовал опять наши глупые удаления, которые зарабатываем в каждом матче. И такой счет, такой результат.

– «Лада» остается единственным клубом в КХЛ без голов в большинстве. В чем проблема?

– Тяжело сказать. Вроде все тренерами доносится. Все зависит от игроков. Насколько я вижу, все детально объясняется, но что-то не получается до сих пор. Хотя было время поработать, но вот так бывает.

– Почему команда рассталась с Хохлачевым и Рыковым?

– Ну, это уже внутренние дела команды. Посчитали нужным – значит сделали.

– У того же Рыкова, например, был хороший показатель блокированных бросков, он бы мог помочь.

– У кого-то другие показатели хорошие. Здесь смотрится не только один показатель, а все вместе, – сказал тренер «Лады».

«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)