У Атанасова 2+1 против «Лады». 22-летний форвард «Торпедо» набрал 3 очка в матче впервые с 21 февраля

Василий Атанасов набрал 3 очка в матче впервые с февраля.

Команда под руководством Алексея Исакова обыграла «Ладу» (5:1) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

22-летний форвард нижегородцев отметился дублем и результативной передачей в этой игре. Таким образом, Атанасов впервые с 21 февраля набрал 3 очка в одном матче – тогда было 3 ассиста в матче с «Сочи» (6:3).

В текущем сезоне на его счету 7 (3+4) очков в 6 играх.

