  • «Торпедо» выиграло все 6 матчей сезона и лидирует в КХЛ с 12 очками. Это лучший старт нижегородцев в истории
«Торпедо» одержало 6 побед подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова обыграла «Ладу» (5:1) в выездном матче. 

Таким образом, «Торпедо» выиграло все 6 матчей в текущем сезоне и занимает 1-е место в таблице КХЛ с 12 баллами. 

Нижегородцы – единственные, кто не проиграл ни разу со старта чемпионата. Это лучший старт «Торпедо» в КХЛ в истории, в сезоне 2023/24 клуб выиграл 5 матчей кряду. 

У «Лады» 4 поражения подряд, у команды Бориса Миронова последнее место на Западе с 2 очками в 5 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
