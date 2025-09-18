«Торпедо» выиграло все 6 матчей сезона и лидирует в КХЛ с 12 очками. Это лучший старт нижегородцев в истории

«Торпедо» одержало 6 побед подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Исакова обыграла «Ладу» (5:1) в выездном матче.

Таким образом, «Торпедо » выиграло все 6 матчей в текущем сезоне и занимает 1-е место в таблице КХЛ с 12 баллами.

Нижегородцы – единственные, кто не проиграл ни разу со старта чемпионата. Это лучший старт «Торпедо» в КХЛ в истории, в сезоне 2023/24 клуб выиграл 5 матчей кряду.

У «Лады» 4 поражения подряд, у команды Бориса Миронова последнее место на Западе с 2 очками в 5 играх.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс