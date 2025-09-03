Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»
– По катанию иногда сравнивают Федорова и Коннора Макдэвида. Это корректно?
– Нет, они совершенно разные. Мне повезло этим летом увидеть Макдэвида на тренировке. Он порхает как бабочка, легко меняет направления.
А Сергей низко сидел, с широкой посадкой и хорошо катил. В то же время был маневренным. Когда он набирал скорость, его было тяжело остановить.
– Где застали Макдэвида на тренировках?
– Летом во Флориде, во время финала. Повезло попасть на тренировки между третьей и четвертой играми. Ходил в тренировочный центр, подсматривал, что делают команды.
– Это ваш тренерский интерес?
– Да. Макдэвид меня удивил. Прошлый матч «Эдмонтон» проиграл с большим счетом. А тренировка потом была час. И он весь час бегал!
Он как лидер провел супертренировку, и все соответствовали его отдаче. Хотя еще вчера они отыграли матч финала, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.