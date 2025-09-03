  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»
3

Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»

Виктор Козлов поделился мнением о катании Коннора Макдэвида.

– По катанию иногда сравнивают Федорова и Коннора Макдэвида. Это корректно?

– Нет, они совершенно разные. Мне повезло этим летом увидеть Макдэвида на тренировке. Он порхает как бабочка, легко меняет направления.

А Сергей низко сидел, с широкой посадкой и хорошо катил. В то же время был маневренным. Когда он набирал скорость, его было тяжело остановить.

– Где застали Макдэвида на тренировках?

– Летом во Флориде, во время финала. Повезло попасть на тренировки между третьей и четвертой играми. Ходил в тренировочный центр, подсматривал, что делают команды.

– Это ваш тренерский интерес?

– Да. Макдэвид меня удивил. Прошлый матч «Эдмонтон» проиграл с большим счетом. А тренировка потом была час. И он весь час бегал!

Он как лидер провел супертренировку, и все соответствовали его отдаче. Хотя еще вчера они отыграли матч финала, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoВиктор Козлов
logoКубок Стэнли
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoЭдмонтон
logoСергей Федоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Мы совершенно спокойны, соглашение будет подписано. Коннор 10 лет является частью «Ойлерс», ему здесь комфортно»
4вчера, 12:51
Козлов о Макдэвиде без Кубка Стэнли: «Сколько «Флорида» к этому шла! Даже их неиграющий состав меня впечатлил. Для победы многое должно сойтись»
вчера, 10:11
Захаркин об Овечкине: «Амбассадор хоккея в России и США. Сейчас не так много звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции»
32 сентября, 14:30
Главные новости
Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»
143 минуты назад
Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
4сегодня, 13:51
Александр Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. Александр среди любителей не затеряется в любом виде спорта, а в хоккее он – топ»
1сегодня, 12:56
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
2сегодня, 12:32
Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»
6сегодня, 12:08
Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Форвард пропустил прошлый сезон КХЛ (Алексей Шевченко)
8сегодня, 11:44
Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»
32сегодня, 11:20
Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества
10сегодня, 10:45
Григоренко о СКА: «Был шок, что Ротенберга уволили. Уровень соревновательности у него – на сумасшедшем уровне! Хотели играть в североамериканском стиле»
10сегодня, 10:35
ЦСКА о картах привилегий вместо абонементов: «Программа успешно себя зарекомендовала и доказала эффективность. Спрос постоянно растет»
6сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»
9 минут назад
Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»
31 минуту назад
Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
56 минут назад
Григоренко о Никитине: «Дисциплина в его командах на уровне. Он не пытается слепить из игрока то, что не получится. В ЦСКА было построже при нем, чем при Федорове»
сегодня, 14:15
Гендиректор «Авангарда»: «Решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам, глядя на то, какой складывается коллектив по атмосфере и духу»
сегодня, 13:41
Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»
2сегодня, 13:31
Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»
5сегодня, 13:15
Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы. Защитник «Авангарда» вернется в общую группу в середине сентября
сегодня, 12:44
«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)
6сегодня, 12:20
Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ
сегодня, 11:56