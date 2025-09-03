Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»

Виктор Козлов поделился мнением о катании Коннора Макдэвида.

– По катанию иногда сравнивают Федорова и Коннора Макдэвида. Это корректно?

– Нет, они совершенно разные. Мне повезло этим летом увидеть Макдэвида на тренировке. Он порхает как бабочка, легко меняет направления.

А Сергей низко сидел, с широкой посадкой и хорошо катил. В то же время был маневренным. Когда он набирал скорость, его было тяжело остановить.

– Где застали Макдэвида на тренировках?

– Летом во Флориде, во время финала. Повезло попасть на тренировки между третьей и четвертой играми. Ходил в тренировочный центр, подсматривал, что делают команды.

– Это ваш тренерский интерес?

– Да. Макдэвид меня удивил. Прошлый матч «Эдмонтон » проиграл с большим счетом. А тренировка потом была час. И он весь час бегал!

Он как лидер провел супертренировку, и все соответствовали его отдаче. Хотя еще вчера они отыграли матч финала, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .