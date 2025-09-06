Сергей Шумаков: «Агент ведет переговоры с «Салаватом» – жду положительного ответа. Главное – вернуться в КХЛ и доказывать, что я еще что-то могу. Деньги не так важны»
Сергей Шумаков рассказал о переговорах с «Салаватом Юлаевым».
Ранее появилась информация, что нападающий, который пропустил прошлый сезон, может подписать соглашение с уфимским клубом.
– Ходили слухи, что вы совсем скоро подпишете контракт с «Салаватом Юлаевым». Это так?
– Мне трудно ответить на этот вопрос. Мой агент ведет переговоры с Уфой. Я жду положительного ответа от команды.
– Если же вы все-таки окажетесь в Уфе, у вас не будет никаких опасений из-за того, что у клуба есть финансовые проблемы?
– На сегодняшний день для меня главное – вернуться в лигу и доказывать, что я еще что-то могу, а деньги для меня не так важны.
– А если вам предложат просмотровый контракт?
– Да, я бы поехал на просмотровый контракт, – сказал Сергей Шумаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости