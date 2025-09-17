Ги Буше после 3:2 с «Салаватом»: «Я 30 лет играю в 11 форвардов, для Северной Америки это привычно. Посмотрите на «Тампу», которая взяла Кубок. Ставить топ-игроков в 4-е звено – нормально»
Сегодня «Авангард» обыграл «Салават» (3:2 ОТ) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– Сегодня мне не понравилось, как мы начали матч. И первым периодом я недоволен. Мы не бежали, не было скорости. Но потом мы начали возвращаться в свою колею. Пришлось перебороть ситуацию.
– Как вы оцените свой ход с Николаем Прохоркиным в четвертом звене и с игрой в 11 нападающих?
– Я уже 30 лет играю в 11 форвардов. Это легко для меня. Посмотрите на «Тампу», которая вяла Кубок Стэнли – там тоже играли в 11 нападающих. Это привычное дело для Северной Америки.
При этом мы знаем, что нам не хватает топового центра, выбыл Наиль Якупов, с повреждением играет Василий Пономарев. Поэтому нам нужна глубина состава, которую иногда мы создаем искусственно.
По ходу матча мы немного перетасовали звенья, и это принесло свои плоды. Тут есть определенная формула успеха, и я люблю ей пользоваться.
Посмотрите, как «Трактор» в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина – они играли в шесть защитников постоянно. Ставить топовых игроков в четвертое звено – это нормально. Просто ситуация не всегда позволяет это сделать. Многое зависит от того, какими игроками ты располагаешь, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.