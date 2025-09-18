  • Спортс
Губерниев о 40-летии Овечкина: «Саша прекрасен. Сейчас в паспорт заглядывать не нужно, особенно таким выдающимся спортсменам. Он еще несколько сезонов может сильно отыграть»

Дмитрий Губерниев поздравил Александра Овечкина с 40-летием.

Капитану «Вашингтона» и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

– Желаю Александру бесконечного здоровья, бодрости духа, уверенности в себе, семейного счастья. Чтобы дети были здоровы, чтобы любимая супруга была рядом. А все остальное он сделает сам.

– В новом сезоне ждете от него новых голевых подвигов?

– Без всякого сомнения, он в порядке в полном. Сейчас вообще в паспорт заглядывать не нужно, особенно таким выдающимся спортсменам.

Он еще несколько сезонов может сильно отыграть. Вопрос – где? У него последний год контратака в «Вашингтоне». А то, что он будет в порядке, я не сомневаюсь. Саша прекрасен.

Мы виделись с ним на Кубке Овечкина. Он всегда был умницей и сейчас помудрел, становится зрелым, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
