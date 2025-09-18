Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Его отец был моим кумиром. Я рад делить с ним ворота, помогать ему развиваться. Мы оба постараемся помочь команде побеждать»

Сергей Бобровский высказался о переходе Даниила Тарасова во «Флориду».

В июле «Пантерс» подписали вратаря Даниила Тарасова на год.

– В это межсезонье «Пантерс» подписали Тарасова. Насколько вы рады быть с ним в воротах в этом сезоне? У вас есть небольшая история в России, связанная с его семьей.

– Да, это уникальная ситуация. Я следил за его отцом (экс-вратарем Вадимом Тарасовым – Спортс”). Его отец был моим кумиром.

Так что это уникальная ситуация. Я рад быть с ним в команде и помогать ему развивать его игру. Мы оба постараемся помочь команде побеждать.

Я буду рад помочь ему. Я рад быть его партнером по команде и делить с ним ворота, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

