  • Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Его отец был моим кумиром. Я рад делить с ним ворота, помогать ему развиваться. Мы оба постараемся помочь команде побеждать»


Бобровский о Тарасове во «Флориде»: «Его отец был моим кумиром. Я рад делить с ним ворота, помогать ему развиваться. Мы оба постараемся помочь команде побеждать»

Сергей Бобровский высказался о переходе Даниила Тарасова во «Флориду».

В июле «Пантерс» подписали вратаря Даниила Тарасова на год.

– В это межсезонье «Пантерс» подписали Тарасова. Насколько вы рады быть с ним в воротах в этом сезоне? У вас есть небольшая история в России, связанная с его семьей.

– Да, это уникальная ситуация. Я следил за его отцом (экс-вратарем Вадимом Тарасовым – Спортс”). Его отец был моим кумиром.

Так что это уникальная ситуация. Я рад быть с ним в команде и помогать ему развивать его игру. Мы оба постараемся помочь команде побеждать. 

Я буду рад помочь ему. Я рад быть его партнером по команде и делить с ним ворота, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Тарасов о конкуренции с Бобровским во «Флориде»: «Сезон покажет, какие-то игры будут даваться. Все зависит от тебя»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Флориды» в YouTube
