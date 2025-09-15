  • Спортс
3

Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг

Сергей Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network.

Вратарь «Флориды» занял 36-е место в списке, составленном аналитиками NHL Network.

На официальном сайте НХЛ была опубликована четвертая десятка игроков, занявших места с 31-го по 40-е. 

31. Джек ХьюзНью-Джерси»), нападающий;

32. Роберт ТомасСент-Луис»), нападающий;

33. Джейккоб Слэвин («Каролина»), защитник;

34. Роман Йоси («Нэшвилл»), защитник;

35. Себастьян АхоКаролина»), нападающий;

36. Сергей БобровскийФлорида»), вратарь;

37. Эван Бушар («Эдмонтон»), защитник;

38. Чарли Макэвой («Бостон»), защитник;

39. Густав Форслинг («Флорида»), защитник;

40. Нико Хишир («Нью-Джерси»), нападающий;

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак

