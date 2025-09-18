Борис Михайлов: «Есмантович делает все, чтобы поддержать наших воинов, которые бьются за Россию, это делает ему честь. Он хочет, чтобы победа была за нами и поскорее – это естественно»
Борис Михайлов высказался о том, что президента ЦСКА внесли в базу «Миротворца».
Игорь Есмантович попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
«Он делает все для того, чтобы поддержать наших воинов, которые бьются за нашу страну, и это делает ему честь. Он очень много помогает, и клуб помогает им.
Как все граждане нашей страны, он хочет, чтобы победа была за нами и поскорее – это естественно», – заявил почетный президент ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Президента ЦСКА Есмантовича внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости