Борис Михайлов: «Есмантович делает все, чтобы поддержать наших воинов, которые бьются за Россию, это делает ему честь. Он хочет, чтобы победа была за нами и поскорее – это естественно»

Борис Михайлов высказался о том, что президента ЦСКА внесли в базу «Миротворца».

Игорь Есмантович попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Он делает все для того, чтобы поддержать наших воинов, которые бьются за нашу страну, и это делает ему честь. Он очень много помогает, и клуб помогает им.

Как все граждане нашей страны, он хочет, чтобы победа была за нами и поскорее – это естественно», – заявил почетный президент ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

