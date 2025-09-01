Есмантович о Спронге: «Благодарны, что он выбрал ЦСКА. Переговоры вели долго, финансовые условия были почти одинаковыми с другими клубами»

Игорь Есмантович поделился мнением о переходе Дэниэла Спронга в ЦСКА.

– Как удалось договориться с Дэниэлом Спронгом? Все-таки это самый громкий переход межсезонья.

– Переход Спронга уж слишком ярко звучит. А как же Спенсер Мартин ? Дима Бучельников ? Николай Коваленко ? Для клуба и Никитина все переходы громкие. Любое приобретение, особенно если речь идет про ЦСКА, – повод для обсуждения.

Не хотелось бы, чтобы все эти авансы звучали ярче, чем положено. Одно дело переговоры и переход, другое – результат. То есть не должно быть передергиваний с точки зрения яркости. Все ребята достойны ЦСКА. Молодцы, что откликнулись.

Что касается Дэниэла, то переговоры вели достаточно долго. Благодарны, что он выбрал ЦСКА . Выражаю благодарность его агенту Алеше Пилко. Он помог, но право выбора команды было только у Дэниэла.

Финансовые условия, которые ему предлагали другие клубы – а их было несколько – были почти одинаковыми, потому что потолок зарплат ограничивает нас от излишних поползновений с точки зрения приобретений.

Рады, что Спронг выбрал ЦСКА. Надеемся, что он сможет достигнуть с нами максимального результата, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .

