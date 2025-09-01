Есмантович о Спронге: «Благодарны, что он выбрал ЦСКА. Переговоры вели долго, финансовые условия были почти одинаковыми с другими клубами»
– Как удалось договориться с Дэниэлом Спронгом? Все-таки это самый громкий переход межсезонья.
– Переход Спронга уж слишком ярко звучит. А как же Спенсер Мартин? Дима Бучельников? Николай Коваленко? Для клуба и Никитина все переходы громкие. Любое приобретение, особенно если речь идет про ЦСКА, – повод для обсуждения.
Не хотелось бы, чтобы все эти авансы звучали ярче, чем положено. Одно дело переговоры и переход, другое – результат. То есть не должно быть передергиваний с точки зрения яркости. Все ребята достойны ЦСКА. Молодцы, что откликнулись.
Что касается Дэниэла, то переговоры вели достаточно долго. Благодарны, что он выбрал ЦСКА. Выражаю благодарность его агенту Алеше Пилко. Он помог, но право выбора команды было только у Дэниэла.
Финансовые условия, которые ему предлагали другие клубы – а их было несколько – были почти одинаковыми, потому что потолок зарплат ограничивает нас от излишних поползновений с точки зрения приобретений.
Рады, что Спронг выбрал ЦСКА. Надеемся, что он сможет достигнуть с нами максимального результата, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Есмантович о том, что «Локомотив» не сделал Никитину чемпионский перстень: «Когда ЦСКА завоевывал кубки, перстни дарили всем. Поступок клуба – их решение и ответственность»