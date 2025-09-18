Овечкин о 1040-летии Брянска: «Более тысячи лет город стоит на защите рубежей и интересов России. Поздравляю Богомаза с победой на выборах. Убежден в процетании Брянщины»

Александр Овечкин поздравил жителей Брянска с Днем города.

17 сентября отмечалось 1040-летие Брянска. Также в этот день Овечкину исполнилось 40 лет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал видеообращение хоккеиста в своем телеграм-канале.

«Дорогие жители города Брянска! Поздравляю вас с юбилеем вашего прекрасного и важного для России города. Вот уже более тысячи лет Брянск стоит на защите рубежей и интересов Российский Федерации. Поэтому носит гордое звание Города воинской славы.

Город стал символом мужества и стойкости. Горжусь, что могу с вами разделить этот замечательный момент.

17 сентября – у вас два именинника: ваш любимый город и я, Александр Овечкин . В один день с вашим городом праздную свой 40‑й день рождения. Разница в возрасте между Брянском и мной составляет ровно тысячу лет. Это число напоминает нам о том, как важно ценить нашу историю и культуру, которая глубоко связана с нашей страной.

Желаю городу и его жителям процветания, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

Отдельно поздравляю своего товарища Александра Васильевича с уверенной победой на выборах, который тем самым оформил уверенный хет-трик. Убежден в дальнейшем развитии и процетании Брянщины», – заявил нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин в ролике.

«17 сентября – не только день рождения у нашего любимого Брянска, но и у легенды российского хоккея, трехкратного чемпиона мира, лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ , моего друга Александра Овечкина!

Разница между ним и Брянском – целая тысяча лет, но можно точно сказать, чем они похожи: несгибаемым характером!

Огромное спасибо за поздравления! И я от имени всех жителей Брянской области поздравляю Александра с днем рождения, желаю только побед, новых спортивных вершин и, конечно, чтобы получалось все задуманное!» – подписал публикацию Богомаз.