Денисенко об «Ак Барсе»: «4 поражения в 5 играх – неудачный старт. Сделаем выводы, исправим ситуацию. Каждая игра идет по-разному, надо везде находить выходы, переламывать»
Казанцы проиграли 4 из 5 матчей.
– Если брать домашнюю серию, то команда проигрывает в первую очередь в движении?
– Пока тяжело что-то сказать.
– Что не так, на твой взгляд?
– Побеждать надо, а мы проигрываем. Посмотрим и проанализируем. Понятно, что четыре поражения в пяти играх – неудачный старт. Пообщаемся, сделаем выводы. Вместе исправим ситуацию.
– Команда здорово играет на выезде. Может просто домашние трибуны давят?
– Наоборот, болельщики только помогают и должны помогать. Они шестой игрок на поле.
– Какие позитивные моменты из этих проигранных матчей? За что можно зацепиться?
– Можно играть плохо и выигрывать, а можно играть хорошо и проигрывать. Результат все равно в конце. Каждая игра идет по-разному и надо везде находить выходы, переламывать и делать вещи на пользу команде.
– Овечкину исполнилось 40. В чем его феномен?
– Он легенда. Столько лет на высочайшем уровне не всем дано. Кроме похвалы тут нечего сказать. Феномен? Это пахота и талант. У него глаза горят.
– У него контрактный год. Говорят, он на закате карьеры может вернуться в «Динамо». Хотел бы сыграть против него?
– Разумеется, хотелось бы, – сказал нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко.