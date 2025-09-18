Денисенко об «Ак Барсе»: «4 поражения в 5 играх – неудачный старт. Сделаем выводы, исправим ситуацию. Каждая игра идет по-разному, надо везде находить выходы, переламывать»

Григорий Денисенко высказался о неудачах «Ак Барса» на старте сезона.

Казанцы проиграли 4 из 5 матчей.

– Если брать домашнюю серию, то команда проигрывает в первую очередь в движении?

– Пока тяжело что-то сказать.

– Что не так, на твой взгляд?

– Побеждать надо, а мы проигрываем. Посмотрим и проанализируем. Понятно, что четыре поражения в пяти играх – неудачный старт. Пообщаемся, сделаем выводы. Вместе исправим ситуацию.

– Команда здорово играет на выезде. Может просто домашние трибуны давят?

– Наоборот, болельщики только помогают и должны помогать. Они шестой игрок на поле.

– Какие позитивные моменты из этих проигранных матчей? За что можно зацепиться?

– Можно играть плохо и выигрывать, а можно играть хорошо и проигрывать. Результат все равно в конце. Каждая игра идет по-разному и надо везде находить выходы, переламывать и делать вещи на пользу команде.

– Овечкину исполнилось 40. В чем его феномен?

– Он легенда. Столько лет на высочайшем уровне не всем дано. Кроме похвалы тут нечего сказать. Феномен? Это пахота и талант. У него глаза горят.

– У него контрактный год. Говорят, он на закате карьеры может вернуться в «Динамо». Хотел бы сыграть против него?

– Разумеется, хотелось бы, – сказал нападающий «Ак Барса » Григорий Денисенко .