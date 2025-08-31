Гусев назвал Кучерова лучшим хоккеистом мира, между «Эдмонтоном» и «Флоридой» выбрал «Пантерс», между Макдэвидом и Ткачаком – Коннора
Никита Гусев назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.
– Блиц. Большой теннис или падел?
– Наверное, падел. Я и в то, и в другое могу играть. Но вы спросили, я выбрал.
– Месси или Роналду?
– Оба.
– На данный момент – «Флорида».
– Коннор Макдэвид или Мэттью Ткачак?
– Макдэвид.
– Арбуз или дыня?
– Пусть будет арбуз.
– Бег или плавание?
– Плавание.
– Кто лучший хоккеист мира?
– Никита Кучеров, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.
