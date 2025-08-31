Гусев назвал Кучерова лучшим хоккеистом мира, между «Эдмонтоном» и «Флоридой» выбрал «Пантерс», между Макдэвидом и Ткачаком – Коннора

Никита Гусев назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.

– Блиц. Большой теннис или падел?

– Наверное, падел. Я и в то, и в другое могу играть. Но вы спросили, я выбрал.

– Месси или Роналду?

– Оба.

– «Эдмонтон» или «Флорида»?

– На данный момент – «Флорида».

– Коннор Макдэвид или Мэттью Ткачак?

– Макдэвид.

– Арбуз или дыня?

– Пусть будет арбуз.

– Бег или плавание?

– Плавание.

– Кто лучший хоккеист мира?

– Никита Кучеров, – сказал нападающий «Динамо » Никита Гусев.