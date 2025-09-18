Мэр Новосибирска о Кубке Первого канала: «Важное событие для города. У нас современная «Сибирь-Арена», рядом – новая станция метро. Все это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов»
Мэр Новосибирска заявил о готовности города принять Кубок Первого канала.
Ранее о проведении декабрьского турнира в Новосибирске заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Для города это важное событие: впервые мы становимся площадкой одного из главных турниров сезона.
У нас есть современная «Сибирь-Арена», рядом – новая станция метро «Спортивная». Все это позволит комфортно принять болельщиков и спортсменов.
Хоккей в Новосибирске любят, и я уверен, атмосфера будет по-настоящему праздничной. Ждем всех на матчах!» – написал Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
