Кубок Первого канала-2025 пройдет в Новосибирске, заявил Третьяк: «Там новый стадион, болельщики хорошо ходят. Изначально хотели сыграть в Ярославле»

Кубок Первого канала-2025 пройдет в Новосибирске.

«Мы хотели сыграть в Ярославле, но сегодня договорились с Новосибирском. Будем там проводить турнир.

Там новый стадион, болельщики хорошо ходят на хоккей. И у нас уже есть опыт организации там турнира для 20‑летних ребят. Взрослая сборная там еще ни разу не играла.

Мы увидим хороший хоккей. И наш турнир шагает по стране. Это очень здорово», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года. В прошлом году в нем участвовала «Россия 25 », а также сборные Казахстана, Беларуси и команда легионеров КХЛ.

