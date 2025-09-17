Кубок Первого канала-2025 пройдет в Новосибирске, заявил Третьяк: «Там новый стадион, болельщики хорошо ходят. Изначально хотели сыграть в Ярославле»
Кубок Первого канала-2025 пройдет в Новосибирске.
«Мы хотели сыграть в Ярославле, но сегодня договорились с Новосибирском. Будем там проводить турнир.
Там новый стадион, болельщики хорошо ходят на хоккей. И у нас уже есть опыт организации там турнира для 20‑летних ребят. Взрослая сборная там еще ни разу не играла.
Мы увидим хороший хоккей. И наш турнир шагает по стране. Это очень здорово», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Турнир пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года. В прошлом году в нем участвовала «Россия 25», а также сборные Казахстана, Беларуси и команда легионеров КХЛ.
