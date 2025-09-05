В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены». Открытие арены прошло в 2023-м

В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены».

В церемонии открытия приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Максим Кудрявцев.

«Спортивная» расположена рядом с «Сибирь-Ареной». Планировалось, что станция откроется вместе со спортивным комплексом. Ее хотели ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, но сроки неоднократно переносились.

Официальное открытие «Сибирь-Арены» состоялось 13 августа 2023 года.

«Все сложности преодолены, и мы сегодня присутствуем на этом замечательном событии. Событии важном, потому что строительство этой станции – это очень нужный для города опыт. 15 лет не строились станции метро в Новосибирске, и многие компетенции, необходимый опыт подзабылись. Здесь он был накоплен», – сказал глава региона.