В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены». Открытие арены прошло в 2023-м

В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная» у «Сибирь-Арены».
В церемонии открытия приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Максим Кудрявцев.
«Спортивная» расположена рядом с «Сибирь-Ареной». Планировалось, что станция откроется вместе со спортивным комплексом. Ее хотели ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, но сроки неоднократно переносились.
Официальное открытие «Сибирь-Арены» состоялось 13 августа 2023 года.
«Все сложности преодолены, и мы сегодня присутствуем на этом замечательном событии. Событии важном, потому что строительство этой станции – это очень нужный для города опыт. 15 лет не строились станции метро в Новосибирске, и многие компетенции, необходимый опыт подзабылись. Здесь он был накоплен», – сказал глава региона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
