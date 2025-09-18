Алексей Заварухин о работе с братом в штабе «Автомобилиста»: «Это инициатива Николая, мы мечтали работать вместе. Какое давление может быть? Мы понимали, на что идем»
– Давайте поговорим о вашем назначении в тренерский штаб. Как появился вариант с «Автомобилистом»?
– Поступило предложение от главного тренера помочь в каких-то моментах. И я согласился.
– То есть это не инициатива руководства?
– Это инициатива главного тренера, который поставил задачу и нашел человека, который ее выполнит.
– Как быстро пришли к соглашению?
– Я всегда мечтал в детстве, вернее даже, когда были в разных командах, поиграть вместе с братом. Перешли на тренерскую работу. Николай Николаевич перешел чуть раньше, я – позже.
Тоже мечтали поработать вместе. Как говорится, «Газпром» – мечты сбываются». Ну, в данном случае «УГМК – мечты сбываются».
– Какая у вас будет роль в тренерском штабе?
– Я отвечаю за игру в большинстве.
– У вас с братом наверняка есть какие-то противоречия с точки зрения видения игры. Не возникает ли каких-то проблем из-за того, что вы раньше тоже работали главным тренером и, наверное, в такой роли теперь немного непривычно находиться после «Трактора»?
– Наоборот, столько дискуссий перерождается в правду. Я всегда говорю, что если помощник помогает главному тренеру, то последнее решение в любом случае за ним. Моя задача – помогать своими предложениями, где-то нужно что-то изменить или подсказать.
– Лично вам тяжелее работать помощником или главным?
– Я работал помощником, ничего страшного в этом нет. Главный тренер отвечает за все, а помощник – только за определенный фронт работы. С помощника как и с любого спрос. Главный тренер – это немножко другое.
– Очевидно, что на фоне результата прошлого сезона будет какая-то критика в адрес вашего тренерского тандема с братом. Вы готовы к такому вызову?
– От нашего результата зависит дальнейший фронт работы.
– Есть ли какое-то психологическое давление на фоне новой роли, где от вас многого ждут?
– Да нет, какое может быть давление? У меня только артериальное с утра.
– Допускаете ли вы, что ответственность за результат будет выше в связи с тем, что вам с братом оказали такое доверие?
– Конечно, в первую очередь. Но мы все прекрасно понимали, на что идем, – сказал помощник главного тренера «Автомобилиста».