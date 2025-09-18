Алексей Заварухин о работе с братом в штабе «Автомобилиста»: «Это инициатива Николая, мы мечтали работать вместе. Какое давление может быть? Мы понимали, на что идем»

Алексей Заварухин рассказал, что всегда мечтал работать вместе с братом Николаем.

– Давайте поговорим о вашем назначении в тренерский штаб. Как появился вариант с «Автомобилистом»?

– Поступило предложение от главного тренера помочь в каких-то моментах. И я согласился.

– То есть это не инициатива руководства?

– Это инициатива главного тренера, который поставил задачу и нашел человека, который ее выполнит.

– Как быстро пришли к соглашению?

– Я всегда мечтал в детстве, вернее даже, когда были в разных командах, поиграть вместе с братом. Перешли на тренерскую работу. Николай Николаевич перешел чуть раньше, я – позже.

Тоже мечтали поработать вместе. Как говорится, «Газпром» – мечты сбываются». Ну, в данном случае «УГМК – мечты сбываются».

– Какая у вас будет роль в тренерском штабе?

– Я отвечаю за игру в большинстве.

– У вас с братом наверняка есть какие-то противоречия с точки зрения видения игры. Не возникает ли каких-то проблем из-за того, что вы раньше тоже работали главным тренером и, наверное, в такой роли теперь немного непривычно находиться после «Трактора»?

– Наоборот, столько дискуссий перерождается в правду. Я всегда говорю, что если помощник помогает главному тренеру, то последнее решение в любом случае за ним. Моя задача – помогать своими предложениями, где-то нужно что-то изменить или подсказать.

– Лично вам тяжелее работать помощником или главным?

– Я работал помощником, ничего страшного в этом нет. Главный тренер отвечает за все, а помощник – только за определенный фронт работы. С помощника как и с любого спрос. Главный тренер – это немножко другое.

– Очевидно, что на фоне результата прошлого сезона будет какая-то критика в адрес вашего тренерского тандема с братом. Вы готовы к такому вызову?

– От нашего результата зависит дальнейший фронт работы.

– Есть ли какое-то психологическое давление на фоне новой роли, где от вас многого ждут?

– Да нет, какое может быть давление? У меня только артериальное с утра.

– Допускаете ли вы, что ответственность за результат будет выше в связи с тем, что вам с братом оказали такое доверие?

– Конечно, в первую очередь. Но мы все прекрасно понимали, на что идем, – сказал помощник главного тренера «Автомобилиста».