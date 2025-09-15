  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»
0

Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»

Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Рады победе. Вспомнили родную обстановку, прекрасный стадион и болельщики, ради которых мы играли.

Что касается самой игры, первые пять минут были медленными в нашем исполнении, тяжело выходить из-под прессинга. Но капитан завел команду силовыми приемами, и Вовка Галкин помогал нам в моменты, когда мы не справлялись с прессингом соперника.

Основной момент сегодня – реализация большинства, спецбригады здорово сработали, забили два гола. Игра поменялась, начали действовать более раскрепощенно.

Во втором и третьем периоде заработали много ненужных удалений, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель. Рады победе, но невынужденные удаления ломают рисунок игры», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoМатч ТВ
logoВладимир Галкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о том, что «Салават» много пропускает: «У нас молодые защитники. Всей командой сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее»
10сегодня, 18:49
«Салават» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне, «Автомобилист» выиграл 3-ю игру подряд. Мэйсек и Алалыкин сделали дубли, Да Коста – 3 передачи
19сегодня, 16:34
Комаров и Трямкин подрались в матче «Автомобилиста» и «Салавата»
12сегодня, 15:54Фото
Главные новости
Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»
12 минут назад
Гусев провел 600-й матч в регулярках КХЛ. У него 578 очков
42 минуты назад
«Детройт» показал форму к 100-летию клуба на сезон-2025/26
2сегодня, 20:36Фото
Козлов о том, кто способен заменить Ливо: «Если только Мозякин, но он закончил. Таких бомбардиров единицы»
1сегодня, 20:05
Веккионе, Лимож и Анас делят 1-е место в гонке бомбардиров КХЛ. У них по 7 очков в 4 играх сезона
6сегодня, 19:17
Кудашов после 2:5 от «Барыса»: «Удаления стали решающим фактором. Исправлять – есть методы. Это дисциплинарные наказания, штрафные санкции»
9сегодня, 18:58
Козлов о том, что «Салават» много пропускает: «У нас молодые защитники. Всей командой сейчас набиваем шишки, чтобы потом становиться сильнее»
10сегодня, 18:49
Ги Буше о 5:4 с «Динамо» Минск: «Мы сами себе создавали проблемы, теряли шайбу. Команда строится, приобретает уверенность, мы учимся выходить из сложных ситуаций»
3сегодня, 18:42
Судья Морозов о том, что игрок «Металлурга» бросил в него шайбу: «Разин улыбается, показывает на попу мне и пятюню ему отбивает. После игры хоккеист говорит: «Простите, так стыдно. Я вас видел»
3сегодня, 18:34
«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)
130сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов об уходе ряда лидеров из «Салавата»: «Вызов для меня и возможность для игроков быстро адаптироваться к ситуации и начать выигрывать матчи»
26 минут назад
Уил о 2:5 от «Барыса»: «Динамо» пропустило ужасные голы. Мы делаем много хороших вещей, но чего-то не хватает. Нужно решать проблемы и двигаться вперед вместе»
53 минуты назад
Ги Буше об игре «Авангарда»: «Пересечение синих линий – пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать»
сегодня, 19:56
Умер экс-вратарь «Рейнджерс» и «Детройта», член Зала славы Эд Джакомин
1сегодня, 19:48
Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»
сегодня, 19:29
Потуральски забил 1-й гол в КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 1+2 в 4 играх сезона
сегодня, 17:59
Тренер «Адмирала» Тамбиев одержал 100-ю победу в КХЛ
1сегодня, 17:51Фото
Квартальнов о 4:5 от «Авангарда»: «Мелкие вещи соперник делал чуть лучше. Мы забили много и пропустили многовато. Были индивидуальные ошибки, разберемся»
1сегодня, 16:50
Артюхин о «Торпедо»: «Командочка боевитая. Костяк остался. Плюс Исаков взял ребят, с которыми выигрывал в прошлом году, добавилась свежая кровь»
сегодня, 15:59
Виноградов о лидерстве «Торпедо» в КХЛ: «Без разницы, что говорят эксперты – я это не читаю. Мы набираем уверенность с каждым матчем»
3сегодня, 14:58