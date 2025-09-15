Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель»

Николай Заварухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Рады победе. Вспомнили родную обстановку, прекрасный стадион и болельщики, ради которых мы играли.

Что касается самой игры, первые пять минут были медленными в нашем исполнении, тяжело выходить из-под прессинга. Но капитан завел команду силовыми приемами, и Вовка Галкин помогал нам в моменты, когда мы не справлялись с прессингом соперника.

Основной момент сегодня – реализация большинства, спецбригады здорово сработали, забили два гола. Игра поменялась, начали действовать более раскрепощенно.

Во втором и третьем периоде заработали много ненужных удалений, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков – показатель. Рады победе, но невынужденные удаления ломают рисунок игры», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .