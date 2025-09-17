Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
«Автомобилист» потерпел поражение от челябинского клуба в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– Хороший хоккей, он понравился зрителям, несмотря на счет. Мы имели много стопроцентных моментов, но не смогли пробить вратаря соперника. Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Да и мы сами неправильно сыграли в одном моменте, и соперник его реализовал.
– Но почему у вас ноль голов? Непонятно.
– Дриджер действовал здорово. Он переиграл наших нападающих, занимал правильную позицию. Хотя не обошлось без доли везения. Но у нас были отличные моменты.
– Количество и качество этих моментов вас устроило?
– Первый период немного не понравился, мы робко начали. Но потом играли достойно. Мы должны забивать, перерабатывая эти моменты в голы. Это основное.
– Для вашего брата Алексея Заварухина это был первый матч против «Трактора», который он раньше тренировал и выводил в третий раунд Кубка Гагарина. У него сегодня был особый настрой? Он обещал проставиться в случае победы?
– У нас сухой закон. Может, проставился бы тортом? Считаю, для него это был рядовой матч. Не было такого, что он обязательно хотел победить, чтобы бежать за проставой. Он работал в обычном режиме, подсказывая ребятам и работая в тренерском штабе, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.