Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»

Николай Заварухин подвел итоги игры с «Трактором» (0:2).

«Автомобилист » потерпел поражение от челябинского клуба в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Хороший хоккей, он понравился зрителям, несмотря на счет. Мы имели много стопроцентных моментов, но не смогли пробить вратаря соперника. Дриджер зацементировал ворота «Трактора ». Да и мы сами неправильно сыграли в одном моменте, и соперник его реализовал.

– Но почему у вас ноль голов? Непонятно.

– Дриджер действовал здорово. Он переиграл наших нападающих, занимал правильную позицию. Хотя не обошлось без доли везения. Но у нас были отличные моменты.

– Количество и качество этих моментов вас устроило?

– Первый период немного не понравился, мы робко начали. Но потом играли достойно. Мы должны забивать, перерабатывая эти моменты в голы. Это основное.

– Для вашего брата Алексея Заварухина это был первый матч против «Трактора», который он раньше тренировал и выводил в третий раунд Кубка Гагарина. У него сегодня был особый настрой? Он обещал проставиться в случае победы?

– У нас сухой закон. Может, проставился бы тортом? Считаю, для него это был рядовой матч. Не было такого, что он обязательно хотел победить, чтобы бежать за проставой. Он работал в обычном режиме, подсказывая ребятам и работая в тренерском штабе, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .