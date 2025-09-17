«Трактор» прервал серию «Автомобилиста» из 3 побед подряд. Никонов и Коршков забили, у Дриджера – шатаут
«Трактор» прервал серию «Автомобилиста» из 3 побед подряд в КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла екатеринбургский клуб (2:0) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Форварда Андрей Никонов и Егор Коршков отметились заброшенными шайбами. Голкипер челябинского клуба Крис Дриджер отразил все 33 броска и сделал первый шатаут в КХЛ.
Таким образом, «Трактор» одержал 3-ю победу в 6 матчах текущего сезона. У «Автомобилиста» 2 поражения в 5 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
