  • Депутат Свищев о 40-летии Овечкина: «Пожелаем новых рекордов, чтобы закончил карьеру на пике, вернулся в Россию. В политике у него все получится, уверен»
Депутат Свищев о 40-летии Овечкина: «Пожелаем новых рекордов, чтобы закончил карьеру на пике, вернулся в Россию. В политике у него все получится, уверен»

Дмитрий Свищев поздравил Александра Овечкина с юбилеем.

17 сентября капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.

«У Овечкина важный юбилей. Для любого спортсмена 40 лет – серьезная дата. Но Александр обладает таким талантом и физической формой, что еще может радовать российских и мировых спортсменов.

Пожелаем ему много новых рекордов, чтобы не было травм. Чтобы он закончил карьеру на пике, а потом вернулся в Россию и передал свои знания и опыт российским мальчишкам и девчонкам.

Уверен, что и в политике у него все получится. У него есть уважение и огромная любовь. Желаем ему успехов и здоровья», – сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы.

