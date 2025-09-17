  • Спортс
6

Вячеслав Козлов о старте «Динамо»: «Проблема не в физике или тактике, а в головах. После довольно успешного сезона ребята не раскочегарились»

Вячеслав Козлов высказался о неудачном старте «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла только 1 матч из 5 в этом сезоне – у «Металлурга» (2:1 Б). В прошлом сезоне «Динамо» выиграло бронзовые медали по итогам чемпионата. 

– Какие вы видите проблемные зоны? У команды всего одна победа в пяти матчах.

– Я вижу, что проблема не в физике или тактике, а в головах. После довольно успешного сезона ребята не раскочегарились.

Команда выглядит хорошо физически, но есть мелочи, которые пока не дают возможности побеждать.

– Вы можете стать для «Динамо» спасителем?

– Я не стал бы так говорить. Это неправильно. В клубе работают квалифицированные тренеры. Дело не во мне. На публику не хотелось бы это выносить, – сказал старший тренер бело-голубых Вячеслав Козлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
