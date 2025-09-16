«Динамо» может уволить тренера Скопинцева вслед за Гизатуллиным. Кудашов пока не покинет клуб, бело-голубые не хотят платить компенсацию в случае отставки (Артур Хайруллин)
«Динамо» может уволить тренера Андрея Скопинцева.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Сегодня бело-голубые расторгли контракт с тренером Ильнуром Гизатуллиным.
«Вслед за Ильнуром Гизатуллиным тренерский штаб московского Динамо может покинуть Андрей Скопинцев. Ему дали несколько матчей на исправление ситуации в меньшинстве и обороне.
Вы спросите, а как же главный тренер [Алексей Кудашов]? Все просто – ему не хотят платить компенсацию, поэтому он в случае чего покинет клуб последним.
Пока все выглядит как паника и поиск стрелочника, который должен быть во всем виноват», – написал Хайруллин.
