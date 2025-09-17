Мэттью Ткачак может не сыграть до декабря, сообщил Зито. Форвард «Флориды» перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ
Мэттью Ткачак пропустит начало сезона НХЛ и может вернуться только в декабре.
В минувшем сезоне 27-летний форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».
Американец играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и спортивной грыжей.
По словам генерального менеджера «Пантерс» Билла Зито, вероятнее всего, Ткачак вернется не раньше декабря.
«Но строго к моим словам не привязывайтесь. У меня же интернет-диплом врача», – сказал Билл Зито.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
