Мэттью Ткачак может не сыграть до декабря, сообщил Зито. Форвард «Флориды» перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ

Мэттью Ткачак пропустит начало сезона НХЛ и может вернуться только в декабре.

В минувшем сезоне 27-летний форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

Американец играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и спортивной грыжей.

По словам генерального менеджера «Пантерс» Билла Зито , вероятнее всего, Ткачак вернется не раньше декабря.

«Но строго к моим словам не привязывайтесь. У меня же интернет-диплом врача», – сказал Билл Зито.