  Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)
Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)

Александр Овечкин, вероятно, купил минивэн Aurus Arsenal.

Как сообщает Autonews со ссылкой на портал PlatesMania, на улицах Москвы был замечен первый Aurus Arsenal, которым пользуется частное лицо.

На фото, опубликованном PlatesMania, видно, что рядом с российским люксовым минивэном с номером 008 стоит человек, похожий на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Отмечается, что если «пробить» госномер в открытых базах, можно сделать вывод, что он был только у этого автомобиля. Утверждается, что Aurus Arsenal был сфотографирован камерами и оштрафован за превышение скорости.

Минивэн ранее выпускали только для кортежа президента России. Автомобили числились только у Федеральной службы охраны (ФСО). Сообщалось, что автомобили для частных лиц должны появиться в продаже не раньше 2026 года.

Фото: platesmania.com

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Autonews.ru
