«Адмирал» всухую победил «Шанхай» – 4:0. Гуска сделал 32 сэйва, он не пропускает 138 минут и 25 секунд

«Адмирал» всухую победил «Шанхай» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Вратарь «Адмирала » Адам Гуска отразил все 32 броска в створ ворот и продлил сухую серию до 138 минут и 25 секунд.

Следующий матч команда Леонида Тамбиева проведет дома 20 сентября с московским «Динамо», «Шанхай » 22 сентября дома встретится с «Торпедо».