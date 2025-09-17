«Адмирал» всухую победил «Шанхай» – 4:0. Гуска сделал 32 сэйва, он не пропускает 138 минут и 25 секунд
«Адмирал» всухую победил «Шанхай» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Вратарь «Адмирала» Адам Гуска отразил все 32 броска в створ ворот и продлил сухую серию до 138 минут и 25 секунд.
Следующий матч команда Леонида Тамбиева проведет дома 20 сентября с московским «Динамо», «Шанхай» 22 сентября дома встретится с «Торпедо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
