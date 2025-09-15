  • Спортс
Тамбиев про 1 из 13 в большинстве у «Адмирала» за сезон: «Москва не сразу строилась. Работаем, подождите»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Сибирью».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ клуб из Владивостока оказался сильнее со счетом 2:0.

– Сложный матч для нас, с учетом графика игр. Видно, что команда не до конца восстановилась после игры в Новосибирске, мало времени было для адаптации. Плюс в начале матча мы остались с пятью защитниками. Большая нагрузка легла на всю команду. Но ребята молодцы.

В первом периоде мы тяжело входили в игру. Но потом достучались до команды. Действия стали получше, а в третьем периоде терпели и ждали своего шанса. И дождались. Приятно побеждать в первом матче на домашней арене.

– За 13 попыток в большинстве «Адмирал» забил только один гол. Почему?

– Работаем. Подождите. Москва не сразу строилась.

– Новые игроки уже ощутили то, как летают на Дальний Восток?

– Это надо у них спросить. Но видно, что всем было тяжело. Те ребята, кто остались с прошлого года, адаптируются получше к нюансам. А новым игрокам – да, трудновато. У нас был маленький зазор между матчами. Было видно уже по тому, кто как вставал на завтрак и обед. Но я вот рассказываю – неужели это кому‑то интересно?

– А что случилось с Павлом Коледовым?

– Я еще не был у доктора. Пока ничего сказать не могу. Но в него сильно попали шайбой в незащищенное место, когда он блокировал бросок.

– В первом периоде ваши игроки были зажаты.

– Да, соглашусь. Но в третьем периоде мы разбежались, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
