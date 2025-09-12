Тамбиев – журналисту после 1:2 от «Сибири»: «Вы 4 дня отдыхали, а мы немножко полетали, пришлось делать ротацию. У «Адмирала» не было времени на раскатку, с корабля на бал»
Клуб из Владивостока потерпел поражение в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– Доволен игрой своей команды. График поездки сложный, хоть и жаловаться не люблю. Сложно, не было времени на раскатку, с корабля на бал.
Ребята сражались, молодцы. Были хорошие шансы победить, но немного не хватило в концовке реализации. Готовимся к домашней серии.
– Сошников привет вам передал?
– Нет, а вам?
– Я не играл за его команду. Летом вы говорили, что не нашли замену Сошникову. Сейчас сложились звенья, нашли замену?
– Незаменимых нет.
– Как вам дебют Остапа Сафина?
– Прекрасно, меня устраивает.
– Три замены в составе – чтобы освежить команду?
– Идет ротация. Это вы четыре дня отдыхали, а мы немножко полетали.
– Я работаю каждый день…
– Это ваши проблемы. Мы летели четыре часа, пришлось делать ротацию, ничего более. Ребята хорошо играют, доволен теми игроками, которых мы ввели в состав.
– К чему относите неудовлетворительную реализацию?
– Сложно сказать. Главное, что моменты есть. Реализация придет, только начало чемпионата. Нервозность сказывается, ребята входят, как и все остальные.
Голевых моментов достаточно, хуже, если бы их не было, логично же? Без моментов голов не бывает, – сказал главный тренер «Адмирала».