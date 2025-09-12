  • Спортс
  • Тамбиев – журналисту после 1:2 от «Сибири»: «Вы 4 дня отдыхали, а мы немножко полетали, пришлось делать ротацию. У «Адмирала» не было времени на раскатку, с корабля на бал»
3

Тамбиев – журналисту после 1:2 от «Сибири»: «Вы 4 дня отдыхали, а мы немножко полетали, пришлось делать ротацию. У «Адмирала» не было времени на раскатку, с корабля на бал»

Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Сибирью» (1:2 Б).

Клуб из Владивостока потерпел поражение в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

– Доволен игрой своей команды. График поездки сложный, хоть и жаловаться не люблю. Сложно, не было времени на раскатку, с корабля на бал.

Ребята сражались, молодцы. Были хорошие шансы победить, но немного не хватило в концовке реализации. Готовимся к домашней серии.

– Сошников привет вам передал?

– Нет, а вам?

– Я не играл за его команду. Летом вы говорили, что не нашли замену Сошникову. Сейчас сложились звенья, нашли замену?

– Незаменимых нет.

– Как вам дебют Остапа Сафина?

– Прекрасно, меня устраивает.

– Три замены в составе – чтобы освежить команду?

– Идет ротация. Это вы четыре дня отдыхали, а мы немножко полетали.

– Я работаю каждый день…

– Это ваши проблемы. Мы летели четыре часа, пришлось делать ротацию, ничего более. Ребята хорошо играют, доволен теми игроками, которых мы ввели в состав.

– К чему относите неудовлетворительную реализацию?

– Сложно сказать. Главное, что моменты есть. Реализация придет, только начало чемпионата. Нервозность сказывается, ребята входят, как и все остальные.

Голевых моментов достаточно, хуже, если бы их не было, логично же? Без моментов голов не бывает, – сказал главный тренер «Адмирала».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
